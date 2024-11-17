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Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

İğrenç olay Edirne'de özel bir klinikte yaşandı. Diş hekimliği yapan 42 yaşındaki Yunan uyruklu doktor, 16 yaşındaki genç kız çocuğuna cinsel istismar suçundan çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:43
Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

Edirne'de şehir merkezindeki özel bir diş poliklinikte görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

Daha sonra istismara uğrayan mağdur çocuk, ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemişti. Bunun üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinledi ve yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

Mağdur ailenin emniyet müdürlüğüne şikayette bulunmasıyla beraber harekete geçen polis ekipleri şüpheli diş hekimini gözaltına almıştı.

Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yunan diş hekimi sapık çıktı! Edirne’de kız çocuğuna cinsel taciz!

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Aile, mağdur çocuğa yapılan istismar yüzünden daha ilk duruşmada diş hekiminin serbest bırakılmasına çok üzülmüştü.

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