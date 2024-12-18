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Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurt dışında görevlendirilmek üzere 429 öğretmen ve 40 öğretim elemanı görevlendireceğini kamuoyuna duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motolrarında mercek altına aldı. Yayımlanan kılavuz doğrultusunda Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru ayrıntıları belli oldu. Peki, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:43
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yurt dışında görevlendirilmek üzere 429 öğretmen ve 40 öğretmen elemanı seçme sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. İşte, MEB Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına ilişkin detaylar haberin devamında...

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YURT DIŞINDA 429 ÖĞRETMEN İLE 40 ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLECEK

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzları yayımlandı.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına başvurular 16-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

ADAYLAR YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLA SEÇİLECEK

Başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edildiği takdirde adaylar Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

  • Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.
  • Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Sınav 7-11 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınav Giriş Belgesi, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavına başvuracak adaylar, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 1.280,00 TL (binikiyüzseksenTL) yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.

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