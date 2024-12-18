Trend Galeri Trend Yaşam Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları hangi tarihte, koşulları neler, kılavuz yayında mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurt dışında görevlendirilmek üzere 429 öğretmen ve 40 öğretim elemanı görevlendireceğini kamuoyuna duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motolrarında mercek altına aldı. Yayımlanan kılavuz doğrultusunda Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru ayrıntıları belli oldu. Peki, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuruları ne zaman, şartları neler?