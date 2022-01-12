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Zaman yolcusu "İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı" dedi! Tarih verdi!

Yıllardır zaman yolcusu olduğunu söyleyen insanlar ortaya çıkıyor ve gelecekle ilgili dudak uçuklatan iddialar ileri sürüyorlar. Şimdi bu iddialar arasına yeni bir tane daha eklendi. Zaman yolcusu olduğu belirten bir TikTok kullanıcısı, insanların Dünya'da yaşayan uzaylı bir ırk keşfedeceğini belirtti ve tarih verdi. Sözde zaman yolcusunun çılgın iddiası kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:12
Zaman yolcusu İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı dedi! Tarih verdi!

Pasttimetravel nickli TikTok kullanıcısına göre Dünya'da yer altında yaşayan uzaylı bir ırk var. İnsanlık, 2022 Ağustos ayında bu uzaylı uygarlığı keşfedip, temasa geçecek. Hatta iddiaya göre tam olarak 2 Ağustos 2022 tarihinde söz konusu olay gerçekleşecek.

Zaman yolcusu İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı dedi! Tarih verdi!

Zaman yolcusunun başka iddiaları da var. Mart ayında büyük bir yanardağ patlamasının yaşanması ve dünyanın yarısını kül bulutunun kaplaması bu iddialar arasında bulunuyor.

Zaman yolcusu İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı dedi! Tarih verdi!

Aery Yormany nickli başka bir sözde zaman yolcusu da benzer iddialarda bulunmuştu. Balina benzeri yeni bir deniz canlısının keşfedileceğini açıklamıştı.

Zaman yolcusu İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı dedi! Tarih verdi!

Sözde bu iddialarla birlikte Baba Vanga'nın kehanetleri de gündeme geldi. Baba Vanga'ya göre 2022'de Hindistan'da sıcaklıklar oldukça artacak ve tarım alanları da çekirgeler tarafından istila edilecek. Bu durum kıtlığa neden olacak.

Zaman yolcusu İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı dedi! Tarih verdi!

Bununla birlikte Baba Vanga'ya göre İsveç'te donmuş ölümcül bir virüs keşfedilecek. Ünlü medyum 2022'de insanların ekran başında her zamankinden daha fazla zaman geçireceğini söylemişti. Bu durum metaverse şeklinde yorumlanıyor. Baba Vanga, 1996'da 84 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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