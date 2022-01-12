Zaman yolcusu "İnsanlık uzaylılarla tanışmaya hazır olmalı" dedi! Tarih verdi!

Pasttimetravel nickli TikTok kullanıcısına göre Dünya'da yer altında yaşayan uzaylı bir ırk var. İnsanlık, 2022 Ağustos ayında bu uzaylı uygarlığı keşfedip, temasa geçecek. Hatta iddiaya göre tam olarak 2 Ağustos 2022 tarihinde söz konusu olay gerçekleşecek.

Zaman yolcusunun başka iddiaları da var. Mart ayında büyük bir yanardağ patlamasının yaşanması ve dünyanın yarısını kül bulutunun kaplaması bu iddialar arasında bulunuyor.

Aery Yormany nickli başka bir sözde zaman yolcusu da benzer iddialarda bulunmuştu. Balina benzeri yeni bir deniz canlısının keşfedileceğini açıklamıştı.

Sözde bu iddialarla birlikte Baba Vanga'nın kehanetleri de gündeme geldi. Baba Vanga'ya göre 2022'de Hindistan'da sıcaklıklar oldukça artacak ve tarım alanları da çekirgeler tarafından istila edilecek. Bu durum kıtlığa neden olacak.