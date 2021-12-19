Zehirli ama kilosu 150 TL’den yok satıyor! Akdeniz ve Ege’nin baş belası aslan balığı

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz zehirli balık türü aslan balığı ilginç bir haberle gündemde. Kilosu 150 Türk lirasına satılan bu zehirli balık büyük ilgi görüyor. Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorba, tava, ve ızgara büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor. İşte zehirli aslan balığıyla ilgili haberin ilginç detayları...
Zehirli ama merak edenler tadına bakma fırsatını kaçırmıyor. Yiyenler ise bir daha yiyor. Aslan balığı mönülere ve tezgahlara girdi. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor. Hem renkli hem de farklı görüntüsü ile dikkati çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor.
Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor.
Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını sorar oldu. Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor.
Zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra aslan balığının diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.
'ÇOK MERAK ETTİM, TADACAĞIM'
Balık çarşısına balık yemek için gelen Çetin Erturan, aslan balığını ilk defa burada gördüğünü belirterek, "Çok merak ettim. Tadını bilmiyorum. Aslan balığı yiyeceğim. Lezzetine bakacağım. Çok güzel oluğunu düşünüyorum" dedi.