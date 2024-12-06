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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları için geri sayım başladı. 5 turdan oluşan elemelerin bitmesiyle birlikte grup aşamasına geçen takımlar belirlenecek. Futbol severler 6 Aralık 2024 ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Maç programı gündemdeki yerini alırken TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek Türkiye Kupası kura çekilişi canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; ZTK 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu, nasıl?