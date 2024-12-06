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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları için geri sayım başladı. 5 turdan oluşan elemelerin bitmesiyle birlikte grup aşamasına geçen takımlar belirlenecek. Futbol severler 6 Aralık 2024 ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Maç programı gündemdeki yerini alırken TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek Türkiye Kupası kura çekilişi canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; ZTK 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu, nasıl?

Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:24
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

ZTK 5. tur kura çekimi canlı izle araştırmaları hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri ortaya çıkarken fikstür de futbolseverlerin gündeminde olacak. 19 Aralık günü tamamlanacak maçların ardından grup aşamasına geçilecek. Mayıs ayında ise kupa sahibini bulacak. Peki; ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda 6 Aralık bugün gerçekleşecek ZTK 5. tur kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

ZTK kura çekilişi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak:

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

ZTK 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Kura çekilişinin tamamlanması ardından eşleşmeler belli olacak...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5. tur ZTK kurası canlı yayın ile eşleşmeler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

5 eleme turundan oluşan Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu 5. tur eleme maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.

Grup aşaması ardından ZTK maç takvimi şöyle:

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