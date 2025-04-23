Trend Galeri Trend Yaşam ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı final karşılaşması için geri sayım başladı. Süper Lig'de beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Eğer Trabzonspor, yarı finalde Göztepe'yi geçmeyi başarırsa, tam 17. kez finale yükselmiş olacak. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanarak sezonu bir kupayla kapatmanın peşinde. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:01
ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bu önemli mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Futbol tutkunları ise bu kritik karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçıyla ilgili tüm detaylar...

ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe, heyecan dolu bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, 24 Nisan 2025 Perşembe akşamı Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Kupada finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu önemli mücadele, canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma, ATV veya A Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR 17. KEZ FİNAL PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 17. kez finale yükselme başarısı yakalayacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükselerek bu kez kupaya uzanmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?