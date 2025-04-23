ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı final karşılaşması için geri sayım başladı. Süper Lig'de beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Eğer Trabzonspor, yarı finalde Göztepe'yi geçmeyi başarırsa, tam 17. kez finale yükselmiş olacak. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanarak sezonu bir kupayla kapatmanın peşinde. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?