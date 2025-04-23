ZTK YARI FİNAL HEYECANI! Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bu önemli mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Futbol tutkunları ise bu kritik karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçıyla ilgili tüm detaylar...