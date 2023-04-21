ATA AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA OBS: 2023 Atatürk Üniversitesi 2. dönem ATA AÖF sonuçları açıklandı

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav başlattıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

İnternetin kesilmesi durumunda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.