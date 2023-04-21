ATA AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA OBS: 2023 Atatürk Üniversitesi 2. dönem ATA AÖF sonuçları açıklandı

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. 11 - 18 Nisan 2023 tarihleri arasında online şekilde yapıldı. Sınav sonuçlarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından erken bir şekilde açıklandı.
ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (vize) Sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF tarafından açıklama şöyle;
"Değerli Öğrencilerimiz,
Ara (Vize) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ara (Vize) Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan "Soru İtiraz" ve "Sonuç İtiraz" butonlarını tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarınızı 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 11:00'a kadar bize iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra ve LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
NOT: Öğrencilerin (Cezaevinde bulunanlar hariç) soru ve sonuç itirazlarını sadece LMS üzerinden yapmaları gerekmektedir. LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır."
ATA AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
https://obs.atauni.edu.tr/
2023 ATA AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (vize) Sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) - (cezaevleri hariç) düzenlendi.
ATA AÖF'TEN BİLGİLENDİRME!
Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav başlattıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder ve sınav oturumunuz sonlandırılır.
Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.