Güney Kore’de işler kızışıyor: Devlet Başkanı meydan okudu! Muhalefet hainlikle suçlanıyor

MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Televizyondan yayınlanan bir konuşmayla halka seslenen Yoon, sıkıyönetim konusundaki pozisyonunu açıklığa kavuşturmak istediğini ifade etti. "Muhalefet partileri sıkıyönetim ilanının bir ayaklanma suçu olduğunu söyleyerek kılıç dansı yapıyorlar, ama bu gerçekten öyle mi?" diye soran Yoon, "Şu anda hükümeti felç eden ve Kore anayasasını asıl ihlal eden güçler kimler?" ifadelerini kullandı.
"DEVLET İŞLERİNİ FELÇ ETTİLER"
Muhalefet partilerinin son 2.5 yıldır halk tarafından seçilen devlet başkanını görevden almak ya da istifa ettirmek için "kışkırtıcılık yaptığını" savunan Yoon, muhalefeti işaret ederek "Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler" suçlamasında bulundu. Muhalefetin Ulusal Meclis'e görevden azil önergeleri sunduğunu hatırlatan Yoon, "Görevden azil sürecini kötüye kullanarak devlet işlerini felç ettiler" dedi.
KUZEY KORE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLADI
Muhalefeti "Kuzey Kore'nin tarafını tutmakla" itham eden Yoon, "Bunun hangi ülkenin Ulusal Meclisi olduğunu bilmiyorum" eleştirisinde bulundu. Ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini söyleyen Yoon, "Ekonomi de olağanüstü hal durumunda. Demokratik Parti'nin gelecek yıl için önerdiği bütçe kesintisinin ayrıntılarına bakıldığında, muhalefetin ülkemizin büyümesini bile durdurmaya çalıştığı açık" ifadelerini kullandı.
SIKIYÖNETİM KARARINI SAVUNDU
Ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi. Buna rağmen kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" vurgulayan Yoon, "Sıkıyönetim ilanına ilişkin hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söylemiştim" hatırlatmasında bulundu.
İKTİDAR PARTİSİ DEVLET BAŞKANININ KARŞISINA DİKİLDİ
Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon'un bu sabah sıkıyönetim ilanını "idari bir eylem" olarak savunduğu ve ayaklanma suçlamalarına karşı çıktığı konuşmasının ardından Ulusal Meclis'te değerlendirmede bulundu.
Yoon'un açıklamasını şaşkınlıkla karşıladığını, açıklamaların onun devlet başkanı olarak görevini sürdüremeyeceğini "daha açık" hale getirdiğini ifade eden Han, "Devlet Başkanı'nın yetkileri hızla düzeltilerek azil süreciyle askıya alınmalı. Partimiz ortak tavır alarak azli desteklenmeli." dedi.
MECLİS TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİLER
Han, Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının şu anda "tek etkili yöntem" olduğunu belirterek, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullandı.
PPP lideri, ayrıca partinin etik komitesinin toplanarak Yoon'un partiden ihracını talep edip etmemeyi tartışması gerektiğini söyledi.
SIKIYÖNETİMDEN SORUMLU BİR KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI
Güney Kore'de siyasi kriz sürerken Savunma Bakanlığı da Genel Kurmay Başkanı Park An-su'nun görevden alındığını açıkladı.
Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmıştı.
Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.
Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.