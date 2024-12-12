Güney Kore’de işler kızışıyor: Devlet Başkanı meydan okudu! Muhalefet hainlikle suçlanıyor

KUZEY KORE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLADI Muhalefeti "Kuzey Kore'nin tarafını tutmakla" itham eden Yoon, "Bunun hangi ülkenin Ulusal Meclisi olduğunu bilmiyorum" eleştirisinde bulundu. Ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini söyleyen Yoon, "Ekonomi de olağanüstü hal durumunda. Demokratik Parti'nin gelecek yıl için önerdiği bütçe kesintisinin ayrıntılarına bakıldığında, muhalefetin ülkemizin büyümesini bile durdurmaya çalıştığı açık" ifadelerini kullandı.

SIKIYÖNETİM KARARINI SAVUNDU Ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi. Buna rağmen kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" vurgulayan Yoon, "Sıkıyönetim ilanına ilişkin hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söylemiştim" hatırlatmasında bulundu.