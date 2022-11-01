Hande Erçel'in ev pozu ilgi odağı oldu! "Doğdu güneşim"

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini koruyan Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu düştü. 28 yaşındaki Hande Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine; "Eşsiz bir güzellik", "Diyorum doğdu güneşim" ve "Kerem ile çok güzel bir çiftsiniz" gibi yorumlar yapıldı.