Hande Erçel'in ev pozu ilgi odağı oldu! "Doğdu güneşim"

Güzel oyuncu Hande Erçel ile kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin , başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktalamıştı. Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikilinin barıştığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz gün Kavacık'ta bir kafede buluşan ünlü çift, hayranları tarafından görüntülenmişti. Ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına dönmüştü.
Geçen günlerde Bürsin'in, basın mensuplarının "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini koruyan Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu düştü. 28 yaşındaki Hande Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine; "Eşsiz bir güzellik", "Diyorum doğdu güneşim" ve "Kerem ile çok güzel bir çiftsiniz" gibi yorumlar yapıldı.