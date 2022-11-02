Oyuncu Ahmet Kural filmde sakatlandı! “Dişi düştü, kalçasında yırtık oluştu"

Başrolünü Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in paylaştığı ve kadrosunda İlker Aksum ile Mehmet Özgür'ün yer aldığı 'Müjdemi İsterim' filminin basın toplantısı, Sarıyer'de bir mekanda yapıldı. Filmde kullanılan klasik arabayla basın mensuplarına poz veren Kural ile Erkek, küfürsüz bir aile komedisi yaptıklarını belirterek, "Çocukların izleyemeyeceği küfür yok. Gönül rahatlığıyla izlenecek ailece komedisi yaptık" dedi.

18 Kasım'da vizyona girmesi planlanan yapımda rol arkadaşı Ecem Erkek'le birlikte kamera karşısına geçerek bir hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Ahmet Kural, "Ecem'in adını duyduğumuzda çok heyecanlandık, benim zaten hayalimdi onunla bir projede yer almak. Yapımcımız 'Ecem Erkek hakkında ne düşünüyorsun?' deyince 'Lütfen hemen gelsin oynayalim' dedim. Bu filme nasip oldu, çok eğlendik" şeklinde konuştu.

"AHMET'İN DİŞİ DÜŞTÜ, KALÇASINDA YIRTIK OLUŞTU"

Birbirini tanımayan iki insanın üzerine atılan cinayet yaftasından kurtulmak için girdikleri birbirinden komik ve başlarından geçen aksiyon dolu hikayenin anlatıldığı film için çok çalıştıklarını dile getiren Ecem Erkek, "Atlamadığımız yer, girmediğimiz cam, kırmadığımız kapı kalmadı. Ahmet'in dişi düştü, kalçasında yırtık oldu. Tüm kadro sevdiğim, oynamaktan keyif alacağım isimlerdi zaten. Ahmet'i bir partner olarak gerçekten beğeniyorum, bu kadar enerjisi düşmeyen bir insan yani. Hepsi sinemada benden daha tecrübeli isimlerdi, onlar benim abilerim" ifadelerini kullandı.