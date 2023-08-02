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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında 4 yıl sonra barış sinyalleri! Kardeşinin takibi kafaları karıştırmıştı! Şimdi de...

Magazin kulisleri son günlerde Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında neler yaşandığını merak ediyor. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşk ile adlarından söz ettiren Sarıkaya ve Bürsin, 4 yıllık birlikteliklerini 2019'da sonlandırmıştı. Biten ilişkilerinin ardından yeni aşklara yelken açan çift, son dönemde barışma iddialarıyla gündeme geliyor. İlk olarak Kerem Bürsin'in kardeşi Melisa Bürsin'in sosyal medyada Serenay Sarıkaya'yı takibe alması kafaları karıştırdı. Şimdi de Bürsin'den gelen bir hamle, çiftin fanlarını iyice heyecanlandırdı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:34
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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında 4 yıl sonra barış sinyalleri! Kardeşinin takibi kafaları karıştırmıştı! Şimdi de...

Ayrılıklar, yeni aşklar derken magazin kulisleri bu kez de bir barışma iddiasıyla çalkalanıyor. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin cephesinde son olarak şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Serenay Sarıkaya, yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı.

Evleneceklerinin konuşulduğu dönemde, 2019'da sürpriz bir şekilde ayrılık kararı çift, herkesi şaşırtmıştı.

Birbirlerine çok yakıştırılan ikili, o gün bugündür tekrar bir araya gelmese de, sosyal medyada birçok hayranı ikilinin tekrar barışması için çeşitli videolar hazırlamıştı.

Geçtiğimiz gün ise yaşanan bir gelişme, dedikodu kazanının kaynamasına sebep oldu.

Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin, Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etti. Bu durum çiftin fanlarını heyecanlandırdı.

Kerem Bürsin'in son hamlesi ise yine kafaların karışmasına yol açtı.

Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya ile bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin beğendi.

Bu hamle sonrası sosyal medyada "aşk yeniden" yorumları hız kazandı.

İşte o paylaşım...

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