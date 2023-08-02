Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında 4 yıl sonra barış sinyalleri! Kardeşinin takibi kafaları karıştırmıştı! Şimdi de...

Ayrılıklar, yeni aşklar derken magazin kulisleri bu kez de bir barışma iddiasıyla çalkalanıyor. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin cephesinde son olarak şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.
Ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Serenay Sarıkaya, yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı.
Evleneceklerinin konuşulduğu dönemde, 2019'da sürpriz bir şekilde ayrılık kararı çift, herkesi şaşırtmıştı.
Birbirlerine çok yakıştırılan ikili, o gün bugündür tekrar bir araya gelmese de, sosyal medyada birçok hayranı ikilinin tekrar barışması için çeşitli videolar hazırlamıştı.
Geçtiğimiz gün ise yaşanan bir gelişme, dedikodu kazanının kaynamasına sebep oldu.
Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin, Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etti. Bu durum çiftin fanlarını heyecanlandırdı.
Kerem Bürsin'in son hamlesi ise yine kafaların karışmasına yol açtı.
Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya ile bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin beğendi.
Bu hamle sonrası sosyal medyada "aşk yeniden" yorumları hız kazandı.