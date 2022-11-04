Türk magandalara ders olsun! Jerome Boateng eşini dövdü 1 milyon 200 bin Euro ceza aldı

Bir dönem Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nda oynayan Jerome Boateng, iki çocuğunun annesi Şirin Şenler’e attığı dayağın bedelini ağır ödedi. Boateng, 1.2 milyon Euro’luk rekor cezaya çarptırıldı

CENGİZ PARLAYAN Giriş Tarihi: 04.11.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 07:16 PAYLAŞ ABONE OL

Bu ceza bütün magandalar için ders niteliğinde! Futbolcu Jerome Boateng, iki çocuğunun Türk annesi Şirin Şenler'e attığı dayak yüzünden yargılandı.

Münih Eyalet Mahkemesi, Boateng'e, kasten adam yaralama ve hakaretten 1.2 milyon Euro para cezası kesti. Bu ceza, günlüğü 10 bin Euro'dan 120 gün hapis cezası karşılığı verildi.