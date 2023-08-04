Ameliyatta yanlış yumurtalığı alındı! Hastanenin cevabı şoka uğrattı: Bikini giymeyiver!



YENİDEN AMELİYAT OLDU!

Yanlışlıkla hasta yumurtalık yerine risk taşımayan organının alındığını öğrenen H.K., ameliyat olduğu özel hastaneye giderek yaşananları aktardı. İkinci kez ameliyat masasına yatmak ve ücret ödemek zorunda kalan H.K., vücudunda ortaya çıkan şişlikler için kontrole gittiğinde Dr. A.U.'ya "Bunlar ne olacak" diye sorduğunda "Bikini de giymeyiver canım" yanıtını aldı! Tüketiciler Birliğine müracaat eden H.K., elindeki bilgi ve belgelerle SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim başlatarak, suç duyuru işçin işlemleri başlattı.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Yanlış yumurtalığının alındığı iddia eden H.K.'nın başvurusu üzerine Denizli'ye giden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, suçlamaların odağındaki hastane önünde açıklama yaptı. Hasta için hukuki ve kamu desteğini sağlamak için Denizli'ye geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Geçen yıl ameliyat gerçekleşiyor ve sürekli operasyon geçiriyor. Bağırsak açılmadığı için de doktor hastaya, 'Ne zaman canına tak ettiğinde gel ameliyat yapalım' diyor. Hasta bu dikiş dolayısıyla bir tarafı şiş olarak görünüyor ve doktora durumun ne olacağını soruyor. Doktor ise hastaya 'Bikini giyme ne olacak sanki' diyor. Doktorun hastaya bakış tavrı genel olarak bundan ibaret. Bu bir tüketici sorunu ama bir cep telefonu, mobilya veya kıyafet sorunu değil, bu bir insan problemidir. İnsana karşı yapılan yanlışlar ve bu durum ise her tıp fakültesinde mezun olan doktor olamaz" dedi.