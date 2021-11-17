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Arnavutköy'de polis izleri takip etti: Bıçaklı vahşette sır perdesi!

Arnavutköy'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi.Semih Kuyumcu bir apartmanın ikinci katında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından defalarca bıçaklanmış halde bulundu. Sır perdesi cinayette olay yerine gelen polis ekipleri katilin bıraktığı kan izlerinin peşine düştü. İşte kan donduran cinayetin detayları...

DHA
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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:50
Arnavutköy’de polis izleri takip etti: Bıçaklı vahşette sır perdesi!

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi.

4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı.

Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi. Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti.

Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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