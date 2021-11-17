Arnavutköy’de polis izleri takip etti: Bıçaklı vahşette sır perdesi!

Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi. Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu 'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti.



Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.