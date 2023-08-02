Babasını çöp evde buldu: Annem ölmeden helvasını kavuracağım!

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan fotoğrafçı Mehmet Kapılı'ya 4 yıl önce Alzheimer teşhisi konuldu. Tedavisi devam eden 4 çocuk babası Mehmet Kapılı'nın oğlu Özgür Kapılı, 6 ay önce sezonluk işçi olarak çalışmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti.
İddiaya göre S.K., kocası Mehmet Kapılı'nın bakımıyla hiç ilgilenmedi. Özgür Kapılı iş yoğunluğu yüzünden Adana'ya gelemediği için sık sık telefonla görüştüğü annesinden babasının sağlık durumuyla ilgili olumlu yönde bilgi aldı.
Geçen zamanda S.K., yatağa bağımlı hala gelen eşiyle ilgilenmeyi iyice kesti ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü.
Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu: "Ölmeden annemin helvasını dağıtacağım" | Video
KOMŞULAR HABER VERDİ
Mahalleli çiftin gurbetteki oğulları Özgür Kapılı'yı arayarak, 'Annen babanla ilgilenmiyor. Baban çok kötü durumda. Evinizden de çok kötü kokular geliyor' dedi.
Özgür Kapılı, önceki gün Bodrum'dan memleketi Adana'ya gelerek evlerine gitti. Özgür Kapılı ziline defalarca basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca telefonla annesini aradı. Annesinin de telefonlara cevap vermemesi üzerine Özgür Kapılı, durumu polise haber verdi. Polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri giren genç, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.
EVE ÇÖPE EVE DÖNMÜŞ
Yatağa bağımlı babasının saç ve sakallarının uzadığını, zayıflayarak adeta bir deri bir kemik kaldığını ve evin çöp evden farksız halde olduğunu gören genç annesini defalarca kez aradı ancak annesi S.K. yine telefonları açmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evin içerisinde ise yaşlı adamın kirli bezleriyle aynı odada kaldığı, odalarda sigara izmaritlerinin olduğu, çöplerin evde biriktiği, buzdolabındaki yemeklerin de artık küflenerek kurtlandığı, mutfak ve diğer odalarda sinek ve böceklerin yuva yaptığı görüldü.
ÇIRPINARAK SU İÇTİ
Annesine sitem eden Özgür Kapılı, "Çalıştığım süreçte annemin babama bakmadığı haberleri kulağıma geliyordu. Babamın iyi olup olmadığını gözümle görmek için eve geldiğimde kapı kilitliydi. Kapıyı kırarak içeri girdim ve babamı yatakta uzanırken o halde gördüm. Yazıklar olsun. Bir insan eşini bu halde bırakıp gidemez. Babama meyve suyu verdiğimde nasıl çırpınarak içtiğini size anlatamam. Anneme ulaşamıyoruz" dedi.
HELVASINI KAVURACAĞIM
Annesinin eskiden babasına aşık olduğunu söyleyen Kapılı, "Bu kadın önceden babama çok aşıktı. 'Mehmet'im, Mehmet'im' diyerek peşinde dolaşırdı, ağlardı. Babam hastalanınca ve para kazanamayınca onu bu hale getirdi. O kadın babamı ölüme terk etti. Maalesef ki o kadın annem oluyor. En son 6 ay önce Adana'ya geldim. Evin durumuna çok şaşırdım. Çünkü 6 ay önce böyle değildi. Biz gittikten sonra annem evi terk etmiş. Dolapların hepsini karıştırdım. Hiçbir eşyası yok. Dün gecede evde olduğunu sanmıyorum. Tahminimce annem günde bir öğün yemek ve bir bardak su verip kendisi dışarda geziyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Anneme şunu söylemek istiyorum. Benim annem öldü. Onun helvasını kavuracağım ve o ölmeden herkese dağıtacağım. Bu da benim sözüm olsun" dedi. Yaşlı adamın hastanede tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.