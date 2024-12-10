Balıkesir’de film gibi operasyon: Kurye kılığında yakaladılar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen olayda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca 'kasten öldürme', Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesince 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 25 yıl hapse mahkum edilen İ.K'nin (56) ilçede saklandığı bilgisine ulaştı. KURYE KILIĞINA GİRDİ Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletli kurye gibi davranarak firarinin saklandığı adrese gitti. İ.K'yi yakalayan polisler, evde yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi. İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.