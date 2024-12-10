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Balıkesir’de film gibi operasyon: Kurye kılığında yakaladılar!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde işlediği suçlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılan hükümlü, polisin kurye kılığına girerek düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:21
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Balıkesir’de film gibi operasyon: Kurye kılığında yakaladılar!

KURYE KILIĞINA GİRDİ

Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletli kurye gibi davranarak firarinin saklandığı adrese gitti.

İ.K'yi yakalayan polisler, evde yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi. İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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