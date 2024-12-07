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Süper Lig 15. haftada derbi maçı günü! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 15. haftada oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri ile sorgulanmaya başladı. Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın heyecanı dorukta. Maçta ev sahibi olan siyah beyazlılar son dönemde kulüp yönetiminde yaşanan değişikliklerle konuşuluyor. Sarı lacivertliler ise liderlik hedefinde. Peki; Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:53
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DERBİDE MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saatinde canlı yayın ekranı başında yerlerini alan taraftar 2024-2025 sezonunda devre arasında girmeden bu önemli galibiyeti elde etmek istiyor. İki takımın da hedefinde 3 puan var. İşte, Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında detaylar...

SÜPER LİG 15. HAFTADA DERBİ HEYECANI!

17 hafta karşılaşmaları ile devre arası verecek 2023-2024 Süper Lig sezonu 23 Aralık tarihinde araya giriyor. Ara öncesi 15. haftada derbi heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bugün!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Tüpraş Stadyumunda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve tüm Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı takip ediliyor.

HAKEM MEHMET TÜRKMEN

Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş : Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.

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