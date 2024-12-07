Süper Lig 15. haftada derbi maçı günü! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saatinde canlı yayın ekranı başında yerlerini alan taraftar 2024-2025 sezonunda devre arasında girmeden bu önemli galibiyeti elde etmek istiyor. İki takımın da hedefinde 3 puan var. İşte, Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında detaylar...

SÜPER LİG 15. HAFTADA DERBİ HEYECANI!

17 hafta karşılaşmaları ile devre arası verecek 2023-2024 Süper Lig sezonu 23 Aralık tarihinde araya giriyor. Ara öncesi 15. haftada derbi heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bugün!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Tüpraş Stadyumunda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve tüm Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı takip ediliyor.

HAKEM MEHMET TÜRKMEN

Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş : Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.