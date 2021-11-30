Büyük Beyaz (Great White) filmi konusu ne, nerede çekildi? Büyük Beyaz filmi oyuncuları

Büyük Beyaz (Great White) filmi konusu ne, nerede çekildi soruları televizyon izleyicisi tarafından araştırılıyor. Bir grup gencin ada macerasının korku dolu anlara sahne olan film 2021 yılında vizyona girdi. İşte Büyük Beyaz (Great White) filmi konusu ve oyuncuları...

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

Katrina Bowden - (Kaz)

Aaron Jakubenko - (Charlie)

Te Kohe Tuhaka - (Benny)

Tim Kano - (Minase)

Jason Wilder - (Luke)