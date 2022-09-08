"Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelen dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız yeni sezonuyla 15 Eylül Perşembe 20.00'da Kanal D'de sevenleri ile buluşacak.
Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatı artık eskisi gibi değildir. Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Hepsi tüm heyecanıyla Camdaki Kız'ın yeni sezonunda!
Camdaki Kız 48. Bölüm Fragmanı YENİ SEZON BAŞLIYOR! Nalan ve Hayri arasında neler olacak?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder. Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.
Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan zavallı kadın düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor. Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.