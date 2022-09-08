Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor?

Her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sezon finalinde Hayri ile yakınlaşan Nalan’ın hayatı artık eskisi gibi olmamakla birlikte Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayacak mı merak ediliyor. Medya gündemini takip edenler ise “Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni sezon yayın tarihi.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 13:51 PAYLAŞ ABONE OL

"Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelen dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Camdaki Kız yeni sezonuyla 15 Eylül Perşembe 20.00'da Kanal D'de sevenleri ile buluşacak. Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatı artık eskisi gibi değildir. Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Hepsi tüm heyecanıyla Camdaki Kız'ın yeni sezonunda! Camdaki Kız 48. Bölüm Fragmanı YENİ SEZON BAŞLIYOR! Nalan ve Hayri arasında neler olacak?