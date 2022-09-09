Dolunay ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek, burçlara etkileri nelerdir? 2022 Eylül dolunayı tarihi ve etkileri!

Dolunay etkilerini göstermeye başlıyor. Astrologlara göre; Balık burcunda gerçekleşecek olan bu doğa olayıyla beraber hayatımızdaki bazı önemli olayların netlik kazanmasına yol açacak. Bu kapsamda "Eylül ayı 2022 Dolunay ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek, burçlara etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkileri ve detayları...

DOLUNAY NE ZAMAN?

Bilindiği üzere dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.

Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.