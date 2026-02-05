Enfes tarifiyle patlıcan kebabı! Kokusuyla mest edecek...

Malzemeler

Sebzeler:

4-5 adet orta boy patlıcan (Kemer patlıcanı idealdir)

3-4 adet yeşil biber

2 adet domates

1 baş sarımsak (isteğe bağlı, bütün halde tepsiye koymak için)

Köftesi İçin:

500 gr orta yağlı dana döş kıyma (Zırh kıyması bulabilirseniz şahane olur)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Sosu İçin (Opsiyonel):

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞ ADIMLARI

Kıymayı Hazırlayın: Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta güzelce yoğurun. Köftenin çok sertleşmemesi için çok uzun süre yoğurmanıza gerek yok, malzemeler özleşsin yeter. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın.

Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta güzelce yoğurun. Köftenin çok sertleşmemesi için çok uzun süre yoğurmanıza gerek yok, malzemeler özleşsin yeter. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın. Patlıcanları Dilimleyin: Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında (3-4 cm) yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını almak isterseniz 15 dakika tuzlu suda bekletip kurulayabilirsiniz.

Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında (3-4 cm) yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını almak isterseniz 15 dakika tuzlu suda bekletip kurulayabilirsiniz. Dizme İşlemi: Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Tepsi dolduğunda ortada kalan boşluğa domatesleri, biberleri ve sarımsakları yerleştirin.

Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Tepsi dolduğunda ortada kalan boşluğa domatesleri, biberleri ve sarımsakları yerleştirin. Sosu Ekleyin: Salçayı sıcak suda açın, içine zeytinyağını ekleyip karıştırın. Bu karışımı tepsinin üzerinde gezdirin. (Gerçek Urfa usulünde sos konmaz, sebzelerin suyuyla pişer; tercih sizin!)

Salçayı sıcak suda açın, içine zeytinyağını ekleyip karıştırın. Bu karışımı tepsinin üzerinde gezdirin. (Gerçek Urfa usulünde sos konmaz, sebzelerin suyuyla pişer; tercih sizin!) Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında patlıcanlar yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.

Lezzet Sırları

Püf Noktası: Fırına vermeden önce tepsinin üzerini ıslatılmış pişirme kağıdı ile kapatırsanız, patlıcanlar kurumadan kendi buharıyla lokum gibi pişer. Son 15 dakika üzerini açıp kızartabilirsiniz.