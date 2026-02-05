Enfes tarifiyle patlıcan kebabı! Kokusuyla mest edecek...

Malzemeler
Sebzeler:
- 4-5 adet orta boy patlıcan (Kemer patlıcanı idealdir)
- 3-4 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- 1 baş sarımsak (isteğe bağlı, bütün halde tepsiye koymak için)
Köftesi İçin:
- 500 gr orta yağlı dana döş kıyma (Zırh kıyması bulabilirseniz şahane olur)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- Sosu İçin (Opsiyonel):
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
HAZIRLANIŞ ADIMLARI
- Kıymayı Hazırlayın: Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta güzelce yoğurun. Köftenin çok sertleşmemesi için çok uzun süre yoğurmanıza gerek yok, malzemeler özleşsin yeter. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın.
- Patlıcanları Dilimleyin: Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında (3-4 cm) yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını almak isterseniz 15 dakika tuzlu suda bekletip kurulayabilirsiniz.
- Dizme İşlemi: Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Tepsi dolduğunda ortada kalan boşluğa domatesleri, biberleri ve sarımsakları yerleştirin.
- Sosu Ekleyin: Salçayı sıcak suda açın, içine zeytinyağını ekleyip karıştırın. Bu karışımı tepsinin üzerinde gezdirin. (Gerçek Urfa usulünde sos konmaz, sebzelerin suyuyla pişer; tercih sizin!)
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında patlıcanlar yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.
Lezzet Sırları
Püf Noktası: Fırına vermeden önce tepsinin üzerini ıslatılmış pişirme kağıdı ile kapatırsanız, patlıcanlar kurumadan kendi buharıyla lokum gibi pişer. Son 15 dakika üzerini açıp kızartabilirsiniz.