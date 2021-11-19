Esenyurt’ta kocasına kızan kadın kriz geçirdi: Eşinin arabasını böyle parçaladı!

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti.