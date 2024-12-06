Evden çıkarılan kiracı eşyalarını ateşe verdi!

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Durumu gören kiracı H.A., yanında getirdiği bidondaki benzini o esnada dışarıya çıkarılmış olan eşyaların üzerine döküp ateşe verdikten sonra otomobile binerek kaçtı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri kaçan H.A.'yo yakalamak için çalışma başlatılırken, olayın ardından görevliler tarafından evdeki diğer eşyalar da sokak üzerine çıkarıldı.

Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video