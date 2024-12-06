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Evden çıkarılan kiracı eşyalarını ateşe verdi!

Konya’da bir süredir ev sahibine kira ödemeyen şahıs tahliye kararının ardından çıkarılan eşyalarının bir kısmını benzin dökerek ateşe verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:57
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Evden çıkarılan kiracı eşyalarını ateşe verdi!

Ev sahibi defalarca uyardığı kiracıdan parayı alamayınca mahkemeye giderek H.A.'dan şikayetçi oldu. Açılan davanın ardından bugün icra memurları avukat eşliğinde adrese gelerek evi boşaltmaya başladı.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Durumu gören kiracı H.A., yanında getirdiği bidondaki benzini o esnada dışarıya çıkarılmış olan eşyaların üzerine döküp ateşe verdikten sonra otomobile binerek kaçtı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri kaçan H.A.'yo yakalamak için çalışma başlatılırken, olayın ardından görevliler tarafından evdeki diğer eşyalar da sokak üzerine çıkarıldı.

Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video

"ARABAYLA EŞYALARIN SAHİBİ GELDİ"

Olaya tanık olan Süleyman Pekmez, "Arabayla eşyaların sahibi geldi. Benzin dökerek kaçtı gitti. Burayı bu şekilde yaktılar. Evden eşyaları çıkartılırken yaktı gitti" dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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