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Fıçıya yüzüstü atlayan adam az kalsın boğuluyordu!

Mardin’de ilginç bir olay yaşandı. Sıcaklardan bunalan bir vatandaş, su dolu fıçıya yüzüstü atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan adamı vatandaşlar böyle kurtardı.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:17
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Fıçıya yüzüstü atlayan adam az kalsın boğuluyordu!

"El Nino" sıcak hava dalgasının ardından Türkiye, şimdi de Afrika'dan gelen "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının etkisi altına girdi.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının toplamda 4 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Mardin en sıcak illerimizdendi. Termometreler 34'ü gösterse de hissedilen sıcaklık daha yüksekti.

Sıcaktan bunalan bir vatandaş ise serinlemek için ilginç bir yöntem denedi.

Yüzüstü su dolu fıçıya atlayan adam boğulma tehlikesi yaşadı.

Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video

İmdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

O anlarda kaydedilen görüntüler izlenme rekorları kırdı...

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