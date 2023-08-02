Fıçıya yüzüstü atlayan adam az kalsın boğuluyordu!

"El Nino" sıcak hava dalgasının ardından Türkiye, şimdi de Afrika'dan gelen "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının etkisi altına girdi.
Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının toplamda 4 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini ifade etti.
Mardin en sıcak illerimizdendi. Termometreler 34'ü gösterse de hissedilen sıcaklık daha yüksekti.
Sıcaktan bunalan bir vatandaş ise serinlemek için ilginç bir yöntem denedi.
Yüzüstü su dolu fıçıya atlayan adam boğulma tehlikesi yaşadı.
Serinlemek için fıçıya girdi, az kalsın boğuluyordu | Video
İmdadına çevredeki vatandaşlar koştu.