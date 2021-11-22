Televizyon ekranlarında bu akşam başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı Hükümet Kadın filmi yer alacak. Peki, Hükümet Kadın filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Burcu Gönder – Güle

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Bülent Çolak – Baran

Haki Biçici – Behçet

Renan Bilek – Müfettis Tugrul

Kemal Uçar – Komutan Celal

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.