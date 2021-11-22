Televizyon ekranlarında bu akşam başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı Hükümet Kadın filmi yer alacak. Peki, Hükümet Kadın filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi?
HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI
Demet Akbağ – Xate
Sermiyan Midyat – Faruk
Mahir İpek – Ikram
Gülhan Tekin – Fehime
Burcu Gönder – Güle
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Nazmi Kırık – Ferhat
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Bülent Çolak – Baran
Haki Biçici – Behçet
Renan Bilek – Müfettis Tugrul
Kemal Uçar – Komutan Celal
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.