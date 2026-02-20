İftar sofralarının baş köşesine oturacak! Taş kadayıf tarifi

Şerbetin tatlıya soğuk dökülmesi gerektiği için işe buradan başlıyoruz.
Malzemeler: 2 su bardağı şeker, 2.5 su bardağı su, bir-iki damla limon suyu.
Yapılışı: Şeker ve suyu kaynat. Kaynamaya başlayınca limonu ekle ve yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte kıvam alana kadar pişir. Ardından tamamen soğumaya bırak.
Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı su
1.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
Bir fiske tuz
Yapılışı: Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar çırp. Kabın üzerini kapatıp sıcak bir ortamda 20-30 dakika mayalanmaya bırak (üzerinde kabarcıklar görmelisin).
Tabanını Pişir: Yapışmaz bir tavayı ısıt. Hamurdan birer yemek kaşığı dolusu alarak tavaya dök. Dikkat: Sadece alt yüzünü pişiriyoruz. Üstü tamamen kuruyup göz göz olunca tavadan al.
İçini Doldur: Pişmeyen (üstte kalan) tarafa bolca dövülmüş ceviz içi koy.
Kapat: Hamuru ay şeklinde kapatıp kenarlarına parmaklarınla sıkıca bastır. Pişmeyen yüzeyler birbirine kolayca yapışacaktır.
Kızart: Hazırladığın kadayıfları bol kızgın yağda arkalı önlü nar gibi kızart.
Şerbetle: Yağdan çıkardığın sıcak tatlıları doğrudan soğuk şerbetin içine at. 1-2 dakika bekletip servis tabağına al.
Çıtırlık Sırrı: Şerbetin tamamen soğuk, tatlının ise yağdan çıkar çıkmaz sıcak olması gerekir.
Servis: Üzerine toz antep fıstığı veya kaymak ekleyerek iftar sofranı şenlendirebilirsin.