İftar sofralarının baş köşesine oturacak! Taş kadayıf tarifi

Ramazan sofralarının o ağırbaşlı şerbetli tatlıları arasında taş kadayıf, hem çıtırlığı hem de içindeki bol cevizli dokusuyla gerçek bir klasiktir. Hazırlaması sandığından çok daha kolay! İşte adım adım çıtır çıtır taş kadayıf tarifi:

Giriş Tarihi: 20.02.2026 09:55
1. Şerbeti Hazırla

Şerbetin tatlıya soğuk dökülmesi gerektiği için işe buradan başlıyoruz.

  • Malzemeler: 2 su bardağı şeker, 2.5 su bardağı su, bir-iki damla limon suyu.

  • Yapılışı: Şeker ve suyu kaynat. Kaynamaya başlayınca limonu ekle ve yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte kıvam alana kadar pişir. Ardından tamamen soğumaya bırak.

2. Hamuru Hazırla

  • Malzemeler:

    • 1 su bardağı ılık süt

    • 1 su bardağı su

    • 1.5 su bardağı un

    • 1 tatlı kaşığı kuru maya

    • 1 tatlı kaşığı şeker

    • Bir fiske tuz

  • Yapılışı: Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar çırp. Kabın üzerini kapatıp sıcak bir ortamda 20-30 dakika mayalanmaya bırak (üzerinde kabarcıklar görmelisin).

3. Pişirme ve Birleştirme

  1. Tabanını Pişir: Yapışmaz bir tavayı ısıt. Hamurdan birer yemek kaşığı dolusu alarak tavaya dök. Dikkat: Sadece alt yüzünü pişiriyoruz. Üstü tamamen kuruyup göz göz olunca tavadan al.

  2. İçini Doldur: Pişmeyen (üstte kalan) tarafa bolca dövülmüş ceviz içi koy.

  3. Kapat: Hamuru ay şeklinde kapatıp kenarlarına parmaklarınla sıkıca bastır. Pişmeyen yüzeyler birbirine kolayca yapışacaktır.

  4. Kızart: Hazırladığın kadayıfları bol kızgın yağda arkalı önlü nar gibi kızart.

  5. Şerbetle: Yağdan çıkardığın sıcak tatlıları doğrudan soğuk şerbetin içine at. 1-2 dakika bekletip servis tabağına al.

Püf Noktaları

  • Çıtırlık Sırrı: Şerbetin tamamen soğuk, tatlının ise yağdan çıkar çıkmaz sıcak olması gerekir.

  • Servis: Üzerine toz antep fıstığı veya kaymak ekleyerek iftar sofranı şenlendirebilirsin.