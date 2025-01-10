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İki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar çekildi. Vatandaşların ihbarı üzerine 4 kişi gözaltın alındı. Öte yandan şans eseri yaralanan olmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2025 22:03
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İki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve silahların çekildiği kavgada taraflar havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Sokak üzerinde 2 adet boş kovan bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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