İrmik helvası tarifi: Hem tane tane hem tam kıvamında

MALZEME LİSTESİ

İrmik 2 su bardağı

Tereyağ2 yemek kaşığı

Sıvı Yağ Yarım çay bardağı

Dolmalık Fıstık 2 yemek kaşığı (isteğe bağlı)

Şerbeti İçin:

2 su bardağı Süt (Veya 1 bardak süt + 1 bardak su karışımı)

1,5 su bardağı Toz Şeker

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Şerbeti Hazırla: Küçük bir tencerede süt ve şekeri karıştır. Şeker eriyene kadar ısıtman yeterli, kaynatmana gerek yok. Şerbet kenarda ılık beklesin.

Kavurma İşlemi: Yayvan bir tencerede tereyağını eritip sıvı yağı ekle. Fıstıkları ve irmiği tencereye al.

Renk Alana Kadar Sabret: Orta ateşte, irmiğin rengi dönene ve o güzel kavruk koku çıkana kadar sürekli karıştırarak kavur (yaklaşık 15-20 dakika).

Şerbetle Buluştur: İrmik istediğin koyulukta bir kahverengi aldığında, altını kıs ve ılık şerbeti yavaşça dök. Dikkat: Bu aşamada buhar sıçrayabilir, dikkatli ol.

Demleme: Şerbeti çektirene kadar 1-2 dakika karıştır. Helva hala hafif nemliyken ocağın altını kapat ve tencerenin kapağını ört.

Servis: En az 15-20 dakika demlenmesine izin ver. Sonra çatalla hafifçe havalandırarak servis tabağına alabilirsin.

Küçük Bir İpucu (Püf Noktası)

Eğer helvanın daha parlak görünmesini istiyorsan, ocaktan almadan hemen önce içine bir tatlı kaşığı kadar daha tereyağı ekleyip karıştırabilirsin. Yanına bir top Maraş dondurması ise bu işin imzasıdır!