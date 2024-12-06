Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Kara Ağaç Destanı 28. bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm izle, kesintisiz

Kara Ağaç Destanı 28. bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm izle, kesintisiz

Kara Ağaç Destanı 28. bölüm izle araştırmaları TRT 1 ekranında takip ediliyor. Her cuma günü izleyiciyle buluşan dizide Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl gibi isimler başrolleri paylaşıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte TRT 1 ile Kara Ağaç destanı son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Giriş Tarihi: 06.12.2024 19:06
ABONE OL
KARA AĞAÇ DESTANI 28. BÖLÜM İZLE! TRT 1 DİZİ EKRANI İLE KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM İZLE, KESİNTİSİZ

Kara Ağaç Destanı 28. bölüm izle ekranı başında seyirciler yerlerini aldı. Anadolu topraklarının hikayelerini nostaljik bir izleyiciye sunan dizide neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Kara Ağaç destanı son bölüm izle, tek parça, full HD

KARA AĞAÇ DESTANI 28. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Fabrikadaki patlamayı Celal Ağa'nın yapmadığı anlaşıldıktan sonra herkesin aklındaki tek soru kimin yaptığıdır. Celal Ağa ve Sultan bir yandan, Ömer diğer yandan araştırma içindeyken gizli düşmanın çok yakınlarında olduğunun farkında değillerdir.

Çoban Ali ve Zeynep kaçınca Kara Ağaç'ta herkes bu büyük sevdadan haberdar olmuştur. Celal Ağa her ikisini de bulup öldürmeye kararlıdır. Bunu çok iyi bilen Ömer ve Sultan, Celal Ağa'dan önce Çoban Ali ile Zeynep'i bulmak için harekete geçer. Fakat ikisi bu yolculukta kendi iç hesaplaşmalarıyla ve söz geçiremedikleri duygularıyla baş etmek zorundadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA