KYK burs başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ve sonuç tarihi binlerce öğrenci tarafından inceleniyor. Öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamaları adına GSB tarafından sağlanan burs imkanı bu yıl da veriliyor. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusuyla araştırılan KYK burs sonuçları için beklenen açıklama geldi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçerken, Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama öğrencileri heyecanlandırdı. İşte KYK burs sonucu sorgulama ekranı ile sonuçların açıklanacağı tarih!
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçen yıl 8 Kasım'da sona eren başvuru sonuçları 7 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2021 KYK burs sonuçlarının 9 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KYK burs sonuçları yayınlandığında detaylar sabah.com.tr'de duyurulacak. Sonuç görüntüleme ekranı da e-Devlet linki ile haberimizde yer alacak.
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BURS ÇIKIP ÇIKMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ndan aldığınız öğrenim kredisi, katkı kredisi ve burs bilgilerinizi sorgulamak için, sorgulama ekranı aktif olduğunda Türkiye.gov.tr'de yer alan burs başvurusu sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
KYK KREDİ ÇIKARSA İPTAL EDİLİR Mİ, NASIL İPTAL EDİLİR?
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor.
Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.