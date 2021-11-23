KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, 2021 burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonucu sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalar takip ediliyor. Burs başvurusunda bulunan ve sonuçları bekleyen pek çok öğrenci, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı gibi sorulara yanıt arıyor. KYK burs sonuçları için açıklama geldi mi sorusu yanıt ararken, beklenen açıklama Bakan Kasapoğlu’ndan geldi. İşte o açıklama, sonuçların açıklanacağı tarih ve KYK burs sonucu sorgulama ekranı!

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:46

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? KYK burs sonuçları yayınlandığında detaylar sabah.com.tr'de duyurulacak. Sonuç görüntüleme ekranı da e-Devlet linki ile haberimizde yer alacak. KYK BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BURS ÇIKIP ÇIKMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ndan aldığınız öğrenim kredisi, katkı kredisi ve burs bilgilerinizi sorgulamak için, sorgulama ekranı aktif olduğunda Türkiye.gov.tr'de yer alan burs başvurusu sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. 2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL. KYK KREDİ ÇIKARSA İPTAL EDİLİR Mİ, NASIL İPTAL EDİLİR? Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor. Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.