MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN YARIŞMACI KİM? MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu gerçekleşiyor.6 Aralık Perşembe günü yayınlanan ödül oyununda Danilo, Somer, Mehmet Şeflerin değerlendirmeleri ile kazanan takım belli olacak. Peki MasterChef Türkiye ödülünü kim kazandı?
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapacaklar. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi büyük ödülün sahibi olacak. Henüz kazanan yarışmacı belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
ŞİRİN
BEYZA
EMRE
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
EMRE (K)
BEYZA
KEREM
ŞİRİN
SEMİH
KIRMIZI TAKIM
ONUR(K)
ERİM
ALPER
EDA