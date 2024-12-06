MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN YARIŞMACI KİM? MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu gerçekleşiyor.6 Aralık Perşembe günü yayınlanan ödül oyununda Danilo, Somer, Mehmet Şeflerin değerlendirmeleri ile kazanan takım belli olacak. Peki MasterChef Türkiye ödülünü kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapacaklar. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi büyük ödülün sahibi olacak. Henüz kazanan yarışmacı belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

ŞİRİN

BEYZA

EMRE

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

EMRE (K)

BEYZA

KEREM

ŞİRİN

SEMİH

KIRMIZI TAKIM

ONUR(K)

ERİM

ALPER

EDA