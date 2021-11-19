Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Sultangazi'de 6 kişi tarafından darbedildi, zorla araca bindirildi!

Sultangazi'de 6 kişi tarafından darbedildi, zorla araca bindirildi!

Sultangazi'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Ardından zorla araca bindirildiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:10
Sultangazi’de 6 kişi tarafından darbedildi, zorla araca bindirildi!

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı.

Cadde üzerinde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi, hakarete maruz kaldı. Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi.

Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Darbedildi, hakarete uğradı, zorla araca bindirildi! | Video

SON DAKİKA SON DAKİKA