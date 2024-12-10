Tartıştığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kayınbiraderini vurdu!

Ümit Ç., burada ablası ile eniştesini barıştırmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile karnından ve bacağından vurdu. Ümit Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi.

Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, R.Y. gözaltına alındı. Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de babaevime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.

Aksaray'da enişte dehşeti! Kayınbiraderini vurdu, "Kardeşlerini de geberteceğim" dedi | Video