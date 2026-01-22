Üçüz hentbolcular aynı formayı giyiyor: İnanılmaz hikaye

Aksaray'da yaşayan, 6 kız çocuğu sahibi aşçı Ali Çakmak ve ev hanımı Ayşegül Çakmak çiftinin kızlarından Eda, Elif ve Esra 20 Eylül 2010'da üçüz olarak dünyaya geldi. Aksaray Spor Lisesi'nde 10. sınıfta eğitimlerini sürdüren üçüzler Aksaray Belediyespor hentbol takımında ter döküyor.

Takımlarında 20, 21 ve 22 numaralı formaları giyen kardeşlerden birbirine benzeyen Eda ve Elif tek yumurta ikizleri, Esra ise çift yumurta olarak doğdu. Görenleri, duyanları şaşırtan durumu anlatan Elif Çakmak, "Üçüz olduğumuzu başta kimse anlayamıyor. Bizi görenler genelde ikiz sanıyorlar. Sonra üçüz olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar" dedi. Çok sevdikleri hentbolda başarıdan başarıya koşmaya çalıştıklarını anlatan Esra Çakmak ise hedeflerinin Türk milli takımına uzun yıllar hizmet etmek olduğunu söyledi.

"ÜÇÜZ SPORCULARA HİÇ RASTLAMADIM"

Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yapan takımın skor yükünü sırtlayan Elif'in sol kanat, Eda'nın oyun kurucu, Esra'nın ise pivot mevkiinde oynadığını anlatan Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılınç, "Geçen yıl Türkiye ikincisi olmuştuk. Bu yıl şampiyonluk istiyoruz. Altyapımızdan yetişen üçüzler sahada mücadele eden takımımızın yarısını oluşturuyor. Çok uyumlu ve çalışkanlar. Zaman zaman isimlerini ben de karıştırıyorum. Üçüz sporculara hiç rastlamadım" diye konuştu.