Ümraniye’de zincirleme kaza: 2 yaralı!

Olay, Ümraniye'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir araç, ismi henüz öğrenilemeyen şahsın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç, park halinde bulunan araca çarptı. Kaza sonucu O.K isimli aracın erkek sürücüsü ve diğer araçta bulunan kadın sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza sonucu hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.