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Ümraniye’de zincirleme kaza: 2 yaralı!

Ümraniye'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:42
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Ümraniye’de zincirleme kaza: 2 yaralı!

Kaza sonucu O.K isimli aracın erkek sürücüsü ve diğer araçta bulunan kadın sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza sonucu hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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