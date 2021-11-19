Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Üsküdar'da İETT otobüsleri çarpıştı!

Üsküdar'da İETT otobüsleri çarpıştı!

Üsküdar'da İETT otobüsleri arasında trafik kazası meydana geldi. Durağa yanaşmak için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan gelen bir başka İETT otobüsü çarptı. İşte kazanın ayrıntıları...

DHA
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:14
Üsküdar’da İETT otobüsleri çarpıştı!

Kaza saat 08.30 sıralarında Tıbbiye Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi.

34 KG 7450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü durağa yanaşmak için yavaşlayınca arkadan gelen Uğur Çil'in kullandığı 34 CLE 401 plakalı başka bir İETT otobüsü çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcular yara almazken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı sürücü ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan bir yolcu, "Okula gidiyordum. Korktum kaza olunca. Yolcularda bir şey yok. Sadece şoför yaralandı" dedi.

Kazadan dolayı oluşan trafik otobüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

SON DAKİKA SON DAKİKA