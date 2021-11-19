Üsküdar’da İETT otobüsleri çarpıştı!

34 KG 7450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü durağa yanaşmak için yavaşlayınca arkadan gelen Uğur Çil 'in kullandığı 34 CLE 401 plakalı başka bir İETT otobüsü çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcular yara almazken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı sürücü ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan bir yolcu, "Okula gidiyordum. Korktum kaza olunca. Yolcularda bir şey yok. Sadece şoför yaralandı" dedi.