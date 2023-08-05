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Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası tarafından bıçaklandı: Yaşam savaşı veriyor

İstanbul’da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında tartışma çıktı. Yunus Yıldırım, mutfaktaki meyve bıçağını kaptı. Genç kadını yatak odasında tam 32 yerinden bıçakladı… Kan donduran olayın ardından polisi aradı. Olay yerine giden ekipler korkunç manzara ile karşılaştı… Yunus Yıldırım gözaltına alındı. Hastanede yaşam savaşı veren Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile ilgili o detay yürek yaktı...

DHA
Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:52
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Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası tarafından bıçaklandı: Yaşam savaşı veriyor

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), dün sabah saatlerinde eşi Yunus Yıldırım ile tartıştı.

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan meyve bıçağını kaptı.

Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi aradı. Kendisini ihbar eden Yunus yıldırım, eşini bıçakladığını anlattı. Olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video

Şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını anlattı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürülürken Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yakınları soluğu hastanede aldı.

Abla Şerife Yavuz "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum.

Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" ifadesini kullandı.

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" açıklamasını yaptı.

6 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ!

Öte yandan eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ın 6 gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

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