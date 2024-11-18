Zamanın farklı aktığı ülke! Çin’de 4 aylık bebekler neden 2 yaşında sayılıyor?

NEDEN 4 AYLIK BEBEK 2 YAŞINDA OLABİLİR?
Örneğin bir bebek Kasım ayının sonunda dünyaya geldi. Doğduğu anda geleneksel sisteme göre 1 yaşında olduklarını öğrenmiştik. Şubat ayında ise Çin Yeni Yılı geldiği için yaşına otomatik olarak bir yaş daha eklenir. Bu yüzden henüz 4 aylık olan bir bebek geleneksel sisteme göre 2 yaşına girmiş olur.
ÇİN'DE İKİ FARKLI YAŞ SİSTEMİ PARALEL OLARAK KULLANILMAKTA
Hukuki işlemlerde, pasaport, ehliyet, tıbbi kayıtlarda, eğitim sistemi gibi tüm resmi belgelerde uluslararası standart yaş hesaplama sistemi kullanılır. Kültürel kutlamalarda, geleneksek törenlerde, aile içi ilişkilerde eski sistem yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.
DİĞER ASYA ÜLKELERİNDEKİ BENZER UYGULAMALAR
Bu sistem sadece Çin'e özgü değil. İşte benzer uygulamanın olduğu ülkeler;
- Kore'de "Korean Age" sistemi
- Vietnam'da bazı geleneksel topluluklar
- Taiwan'ın bazı bölgelerinde de görülür
Bu sistem size karmaşık gelebilir ama Çinliler için son derece normal bir süreç. Yaş sadece bir sayı değil önemli olan kendinizi nasıl hissettiğiniz…