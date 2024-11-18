Zamanın farklı aktığı ülke! Çin’de 4 aylık bebekler neden 2 yaşında sayılıyor?





NEDEN 4 AYLIK BEBEK 2 YAŞINDA OLABİLİR?



Örneğin bir bebek Kasım ayının sonunda dünyaya geldi. Doğduğu anda geleneksel sisteme göre 1 yaşında olduklarını öğrenmiştik. Şubat ayında ise Çin Yeni Yılı geldiği için yaşına otomatik olarak bir yaş daha eklenir. Bu yüzden henüz 4 aylık olan bir bebek geleneksel sisteme göre 2 yaşına girmiş olur.