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TÜBİTAK Temel Bilimler ödülünü kazanan Prof. Dr. Mehmet Acet kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Acet de TÜBİTAK Temel Bilimler ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Acet kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.

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PROF. DR. MEHMET ACET

"Fizik alanında ters-magnetokalorik etkisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik, Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları: Yapı ve magnetizma etkileşmeleri

Görev Yeri: Duisburg-Essen Üniversitesi

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