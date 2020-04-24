Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 39 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü’nü didik didik arıyor.17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde Munzur Çayı’nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. Arama çalışmalarına Ankara’dan gelen JÖAK ve JAK, İstanbul ve Antalya’dan gelen JAK ve SAK’lar’ın yanı sıra dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de katılıyor. Çalışmalarda 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor. Ekipler bot ve teknelerle arama yaparken, dalgıçlar da belirlenen bölgelere dalışlar gerçekleştiriyor.