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Vefa ekibi,Çiçek teyzenin şofben ihtiyacını karşıladı

’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez 70 yaşındaki çiçek teyzenin yardımına koştu talep ettiği şofbeni alıp taktı.Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Çiçek Almak, sıcak su ihtiyacını karşılamayınca valilik koordinesinde oluşturulan “ Vefa Sosyal Destek Grubu” nu arayarak yardım istedi. Vatandaşın isteğini yerine getirmek için Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla evine giden ekipler, Çiçek teyzeye elektrikli şofben hediye edip taktı. İhtiyacı karşılanan Çiçek teyze Vali Sonel olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:30 ABONE OL
Vefa ekibi,Çiçek teyzenin şofben ihtiyacını karşıladı
Tunceli’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez 70 yaşındaki çiçek teyzenin yardımına koştu talep ettiği şofbeni alıp taktı.
Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Çiçek Almak, sıcak su ihtiyacını karşılamayınca valilik koordinesinde oluşturulan “ Vefa Sosyal Destek Grubu” nu arayarak yardım istedi. Vatandaşın isteğini yerine getirmek için Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla evine giden ekipler, Çiçek teyzeye elektrikli şofben hediye edip taktı. İhtiyacı karşılanan Çiçek teyze Vali Sonel olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.
Devletin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanına gösterdiklerini belirten Vali Tuncay Sonel “Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki kahramanlarımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kıymetli büyüklerimizi isteklerini evlerine götürerek yerine getirmeye devam ediyorlar sağ olsunlar” dedi.
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Vefa ekibi,Çiçek teyzenin şofben ihtiyacını karşıladı
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