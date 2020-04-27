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Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:45 ABONE OL
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları
Tunceli’de 42 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’i arama çalışmaları iki farklı noktada devam ediyor.
Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevki’inde Munzur Çayı’nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. JÖAK, JAK ve SAK’lar, Munzur Çayı’nda botlarla arama yaparken dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek veriyor. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı’nda su altı kameralar da kullanılıyor.
Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam eden kısmında ise 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.
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Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları
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