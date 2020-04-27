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’de evlere kandillerle kahvaltı servisi

Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez evlere kandil lambalarla süslü kahvaltı servisi yaptı.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu sahada her türlü hizmeti veriyor. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini tek tek yerine getiren ekip, kentte Ramazan ayı nedeniyle sahurluk isteğinde bulunanlara da hizmet veriyor.Ekipler, hazırladıkları sahurlukları kandil lambalarla süsleyip, evlere kadar bırakıyor.Yapılan hizmet karşısında vatandaşlar ve Vali Tuncay Sonel ekiplere teşekkür etti.Vali Tuncay

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:15 ABONE OL
Tunceli’de evlere kandillerle kahvaltı servisi
Tunceli Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez evlere kandil lambalarla süslü kahvaltı servisi yaptı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu sahada her türlü hizmeti veriyor. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini tek tek yerine getiren ekip, kentte Ramazan ayı nedeniyle sahurluk isteğinde bulunanlara da hizmet veriyor.Ekipler, hazırladıkları sahurlukları kandil lambalarla süsleyip, evlere kadar bırakıyor.Yapılan hizmet karşısında vatandaşlar ve Vali Tuncay Sonel ekiplere teşekkür etti.
Vali Tuncay Sonel, “Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar bu saatte kıymetli büyüklerimizin sahurluk isteklerini kandiller ile süsleyerek evlerine giderek yerine getirdiler. Devletimiz milletimiz ile birlikte biz bu Korona virüsü yeneceğiz inşallah” dedi.
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Tunceli’de evlere kandillerle kahvaltı servisi
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