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Haberler Tunceli Haberleri Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.

’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.

’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45 ABONE OL
Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
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Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
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