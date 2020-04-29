HaberlerTunceli HaberleriTunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu
Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45ABONE OL
Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.