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Eşi 40 gün önce vefat eden Fadime teyzeye vefa

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:30 ABONE OL
Eşi 40 gün önce vefat eden Fadime teyzeye vefa
Tunceli’de eşi 40 gün önce vefat eden Fadime Sezer’in özel izin talebini öğrenen Vefa Sosyal Destek Grubu, onu evinden alın kabre götürürken, görevlendirilen imam tarafından dua da edildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu hem ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor hem de sosyal desteklerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda vefa grubunu arayan 70 yaşındaki Fadime Sezer, eşinin 40 gün önce vefat ettiğini belirterek kabre gitmek için özel izin talep etti. Harekete geçen vefa grubu helva kavurup Fadime teyzeyi evinden alıp eşi Mehmet Sezer’in mezarına götürdü. Burada Sezer’in kabrine karanfiller bırakılırken, Paşa Camii İmamı İbrahim Halil Baysan’da Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.
Ekibe teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, " Tuncelili Fadime teyzemizin eşi Mehmet Sezer kalp krizinden 40 gün önce vefat etmişti. Eşinin kabrini ziyaret etmek isteyen Fadime teyzemize Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız yardımcı oldular" dedi.

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Eşi 40 gün önce vefat eden Fadime teyzeye vefa
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