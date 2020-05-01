Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Tunceli Haberleri Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:15 ABONE OL
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.
Tunceli’de 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak’tan itibaren kendisinden haber alınamamıştı. Kentte güvenlik güçlerinin yaptığı kapsamlı çalışmada genç kızın Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde otur vaziyette dururken araç içi kamerasına görüntüsü yansımıştı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlayan ve uzun süredir devam eden çalışmalar bugün de sürdü. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma arama kurtarma, emniyet ve AFAD ekipleri katılıyor. Çalışmalar kapsamında baraj gölü boyunca botlarla arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polislerde işaretlenen alanlara dalış gerçekleştirdi.
Çalışmaları, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku da takip etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA