Türkleri uzaya taşıyacaklar

Uzay yolculuğu çalışmaları yapan Hollanda merkezli şirketin Türkiye temsilciliğini yürüten bir turizm şirketi, 2014'te roketle Türkleri uzaya taşıyacak.

Uzaya gitmek isteyenler kişi başı 65 bin avro ödeyecek. Şanslı 10 Türk, özel mekikle Karayipler'den havalanıp 1 saatlik uzay yolculuğu yapacak. Seyahatten bir hafta önce kampa alınacak uzay yolcuları, hem mental hem de fiziksel olarak seyahate hazırlanacak.

VIP Turizm Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ceylan Pirinççioğlu, uzay biletlerini Türkiye'de satan ilk Türk acentesi olduklarını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.



Uzay turizmine ve uzaya iş hayatının dışında şahsi olarak merakı bulunduğunu anlatan Pirinççioğlu, ''Astronot olmak çocukluk hayalimdi. Bu konudaki gelişmeleri ve yenilikleri iş yaşamımın dışında özel olarak da takip ediyorum. Yıllardır en büyük arzum ise sadece Türk seyyahlarında bulunduğu, uzay seyahati düzenleyebilmek'' dedi.

Amaçlarının uzay turizmini geliştirmek ve tanıtmak olduğunu dile getiren Pirinççioğlu, ''Biz SXC Uzay Roketi'nin Türkiye'de yetkili satış acentesi, Bloon Yakın Uzay Seyahati'nin ise Türkiye dahil 12 farklı ülkede temsilcisi ve yetkili satış acentesiyiz. Bu iki tur için kayıtlar sadece bizim firmamız üzerinden gerçekleştiriliyor'' diye konuştu.



''RESMİ ASTRONOT'' OLMAK İSTEYENLER



Macerayı sevenler ve ''resmi astronot'' olmak isteyenler için SCX Lynx Uzay Roketi'nin tam anlamıyla ''adrenalin'' yüklü bir program olduğunu belirten Pirinççioğlu, şu bilgileri verdi:

''Bu program 1 saat sürüyor. Lynx Uzay Roketi'nin kalkış ve inişi için Karayipler'in Çuracao Adası'na inşa edilecek bir liman kullanılacak. Kalkış sırasında, 4 dakikada hızı Macht 3'e yani saniyede 3 bin 564 kilometreye ulaşıyor, 58'inci kilometre motorlar kapatılıyor ve 100 kilometre yükseğe tırmanış devam ediyor. 100 kilometre yüksekliği aştığınız anda resmi astronot kabul ediliyorsunuz. Yer çekimsiz ortamda ortalama 5-6 dakika kalınıyor. Burada düşüş başlıyor ve 4.5 G Force burada hissediliyor. Sonra uçak akrobasi hareketleri yaparak inmeye devam ediyor. Daha sonra motorlar çalıştırılıyor ve iniş gerçekleşiyor.

SCX Lynx Uzay Roketi'nin iki farklı programı bulunuyor. İlki, uçuşa katılacak ilk 100 kişinin içerisinde olduğu 'Founder Astrout Program'. Bu programa katılacaklar özel bir organizasyonla bir araya gelecek ve bir çekiliş gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yapılacak çekilişte ilk 100 uçuş listesi belirlenecek. Bu uçuş için ödeme tek seferde gerçekleştiriliyor. Simülatörle eğitime katılıyor, buna ilave bir özel eğitim daha alabiliyorsunuz.

Uçuş öncesinde son olarak 'Final Traning' programına ve uçuş sonrası ödül törenine katılıyorsunuz. Bu programa katılmak için 65 bin avroluk tur bedeli tek seferde ödeniyor. Bu ücret dahilinde Curaçao'da 3 gece lüks bir otelde konaklamanın keyfine varırken, ayrıcalıklı ekstraların tadını çıkarabilirsiniz. Diğer program ise 'Future Astronaut.' Buraya katılacak misafirlerimiz ödemeyi 2 aşamada gerçekleştirebiliyor. Eğitim programlarını ise ekstra olarak satın alınabiliyor.''



YAKIN UZAY GEMİSİ PROGRAMI



Turizm şirketi olarak şu anda iki farklı uzay turunun temsilciliğini yaptıklarını, bunlardan birinin Bloon Yakın Uzay Gemisi Programı olduğunu dile getiren Pirinççioğlu, şöyle devam etti:



''İkisi de birbirinden tamamen farklı programlar. Kısaca romantizm de var adrenalinde. Bloon size huzur dolu ve sakin bir seyahat sunarken, SCX Lynx Uzay Roketi tamamen adrenalin yüklü. Toplamda 36 kilometre yüksekliğe çıkan Bloon Yakın Uzay Seyahati, kalkıştan inişe yaklaşık 4 saat sürüyor. Bu irtifa, en güzel manzarayı sunduğu için özellikle seçildi. Bloon ile iki pilot dahil toplamda 6 kişi seyahat edebiliyor. Uçuş süresinin tamamında, uzman pilotlar keyifli bir yolculuk için yanınızda oluyor. Özel bir eğitim gerektirmiyor. Bloon daha çok dünyanın sükunetine tanıklık etmeyi sevenler için ideal bir seyahat sunuyor.

Ozon tabakasından geçip, atmosferle uzayla arasındaki sınıra kadar uçacağınız, mavi evrenin büyüklüğüne tanık olacağınız bir seyahat misafirlerimizi bekliyor. Dünya ve evrenin buluştuğu noktada, güneşin ve yıldızların, gece ile gündüz parladığı bir manzarada keyifli bir yemek yeme şansı bulacaksınız.''

Pirinççioğlu, Bloon Yakın Uzay Seyahati'nin 110 bin avro karşılığında yapılacağını söyledi.

Her iki turda hedeflenen seyahat tarihinin 2014 olduğunu kaydeden Pirinççioğlu, ''Yakın uzay gemisi için Aralık 2011'den, SCX uzay roketi için bu ayın başından beri kayıt alıyoruz'' dedi.



''HEDEF 2014'DE 10 TÜRKÜ UZAYA GÖTÜRMEK''



Türkiye'den şu anda iş kadını Ahu Aysal'ın uzay yolculuğu için kayıt yaptırdığını bildiren Pirinççioğlu, şunları söyledi:

''Bunun dışında da kayıtlarımız var ancak gizlilik nedeniyle veremiyoruz maalesef. Dünyadan ise Hollandalı süper model Doutzen Kroes, dünyanın en ünlü DJ'lerinden Armin van Buuren, Amerikalı beyzbol yıldızı Hensley Meulens gibi isimler yer alıyor.

İlk hedefimiz 2014'de en az 10 kişiyi uzaya götürmek. Şu anda kadar başvuru yapanların çoğunluğu erkek. Çiftler de bulunuyor. SXC Lynx uçuşuna ilk başvuru yapan isim Ahu Aysal. Yakında açıklayacağımız isimler olacak. Şu anda sözleşme süreci devam ediyor. Suudi Arabistan'dan da Bloon için başvuru aldık. Tanıtımlarımız yurt dışında da sürüyor.''

Uzay yolculuğuna çıkmak isteyenlerin 18 yaşının üzerinde ve sağlıklı olması gerektiğini vurgulayan Pirinççioğlu, ''Roket uçuşu, misafirlerimizin tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek. Bloon için 16 yaş altındaki çocuklar için özel izin gerekiyor ya da ebeveynleriyle uçabiliyorlar'' dedi.

Pirinççioğlu, uzay turizminin geleceğin seyahat yöntemi olduğuna inandığını dile getirerek, turizmi sadece paket tur programları, erken rezervasyon, deniz, kum ve güneş olarak gören anlayışın çok geride kaldığını sözlerine ekledi.