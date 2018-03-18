Büyülü filmlerin büyülü mekanları

BUGÜN NELER OLDU

Aramızda sinemanın büyüsüne kapılmamış olan var mı? Nice kült karakteri, repliği, mekanı, kostümü ve daha neleri hayatımıza sokmuştur sinema kim bilir. Beyazperdenin büyülü dünyasının kapı aralığından bakmak, o dünyalara dahil olmak ise her daim cezbedici ve keyifli olmuştur.Öyleyse Michael Corleone'nin saklandığı Sicilya sokaklarında dolaşmaya, Harry Potter ve arkadaşlarının türlü maceralardan maceralara savrulduğu Hogwarts'ın gizemli bahçesinde kaybolmaya ya da Wes Anderson'un son harikalarından Büyük Budapeşte Oteli'nde Mösyö Gustave'ın olanca kibarlığını hissetmeye hazır mısınız?Sizleri unutulmaz filmlerin unutulmaz mekanlarına ışınlıyoruz...127 Saat filmini izleyenler bilir, Danny Boyle'un yönettiği film, James Franco'nun canlandırdığı Aron Ralston adlı dağcının başından geçen kazayı anlatan gerçek bir öyküdür. Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışan genç dağcının hayatta kalma mücadelesi bir buçuk saati aşkın süresi boyunca izleyiciyi ekrana kitler. Ancak çoğunluğu bir kayalığın içinde geçen film eşsiz görüntüler sunmayı ihmal etmez. İşte bunlardan birisi de Aron'un mahsur kalmadan önce tanıştığı iki genç kızla bir nevi bir yeraltı havuzuna girip yüzdüğü sahnedir. Gerçekte Bluejohn Kanyonu'nun yakınlarında bulunan bu doğa harikası havuz, izleyende yüksek bir tepeye çıkıp kendini serin sulara bırakma isteği doğurur.Gelmiş geçmiş en eşsiz fantastik serilerin başında gelir Harry Potter. Bu serüvenin ilk ayağı ise Harry Potter ve Felsefe Taşı'dır Harry'nin Hogwarts'a ve büyü dünyasına ilk adımını attığı bu bölüm, İngiltere'nin kuzey kesmindeki Northumberland ilçesi topraklarında yer alan Alnwick Kalesi'nde çekildi.Yüzüklerin Efendisi serisini izleyip de Hobbitlerin yaşadığı Shire coğrafyasına hayran kalmayan yoktur... Yemyeşil topraklar, şirin mi şirin ufacık evler ve rengarenk çiçekler... Gerçekten bir masal diyarı gibidir Shire. Yeni Zelanda'da yer alan Hobbitlerin bu şirin diyarı film serisinin dünya çapında büyük sükse yaratıp çok fazla hayran elde etmesiyle birlikte iddialı bir turizm noktası olmuş durumda.Muhsin Bey, Şener Şen'in, Uğur Yücel'in ve yönetmen Yavuz Turgul'un belki de en eşsiz performanslarını sergiledikleri Türk sinemasının en kıymetli işlerinden biridir.Arka planında 1980'lerdeki İstanbul'un sosyolojik ve toplumsal değişiminin aktarıldığı film birçok yönden incelenebilir. İncelemeye en müsait alan da Muhsin Bey'in apartmanı yani Doğan Apartmanı'dır. Zira içinde başarısız prodüktörü de gayri müslim ev sahibesini de başarısız oyuncularını da barındıran esaslı bir Beyoğlu panoramasıdır bu apartman. Bu tarihi apartman yeni yüzüyle Galata Kulesi'nin yakınlarında sizleri beklemekte, görmekte fayda var.Boksu sevip sevmeyen görebilirsiniz ama Rocky filmini izleyip de sevmeyene az rastlanırsınız. Hele de serinin ilk iki filmiyse söz konusu olan... Birbirinden kült birçok sahnesi, şarkısı, repliği olan film serisinin en akılda kalıcı anlarından biri de kuşkusuz ilk filmde Rocky'nin koşarak merdivenlerden çıkmasıdır. Apollo Creed ile çıkacağı maç öncesi koştuğu merdivenlere daha sonraları Sylvester Stallone'nin heykeli dikilir, Philadelphia'ya yolu düşen turistler bu merdivenlerde Rocky gibi koşup onun gibi poz verirler hatta merdivenlerin adı Rocky Merdivenleri olarak anılmaya başlanır.Mario Puzo'nun romanından Francis Ford Coppola'nın uyarladığı, kusursuz bir başyapıt, Baba! Sicilyalı bir mafya ailesinin 20'nci yüzyılın başlarından itibaren ABD'deki öyküsünün anlatıldığı epik seri birbirinden görkemli birçok sahneyi barındırır. Ve pek tabii mekanları da...Romanda Corleone isimli kasabadan göç eden bu ailenin İtalya çekimleri ise Savoca kasabasında gerçekleştirilmiş. Çünkü yönetmen Corleone kasabasını fazla gelişmiş bulmuş.