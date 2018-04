Hikayeli tren garları

BUGÜN NELER OLDU

Moskova'daki dokuz ana tren istasyonu ndan biri Yaroslavsky. İlk olarak 1862'de açılan gar, çatı süslemeleri ve garın i çin de piyano çalan sanatçısıyla ünlü.Grand Central Terminali 1913'te inşa edildi. Özenle dekore edilmiş terminal tarihi dokusuyla hâlâ elit bir görünüm sergiliyor. Terminal, 44 platformuyla dünyanın en büyük tren istasyonu olma özelliğini taşıyor. Men in Black, Bad Boys, The Godfather gibi unutulmaz filmlere konu olan gar, her yıl turist akınına uğruyor.1908'de hizmete açılan Haydarpaşa Tren İstasyonu, deniz kenarındaki konumuyla çok özel. İlk başta İstanbul-Bağdat Demiryolu hattının başlangıcı olarak tasarlanan gar, çatısındaki devasa saat ile Türk filmlerine konuk oldu. 2012'den bu yana kapalı olan garın bu yılın sonunda hizmete açılması planlanıyor.Madrid'in en büyük tren garı 1851 yılında faaliyete geçti. Garın içinde dev ağaçlar, çeşitli tropikal bitkiler ve nadir bulunan kaplumbağalar bulunuyor. İçeri girdiğinizde olağanüstü bir manzaraya tanıklık ediyorsunuz.5068 metre yükseklikteki Tanggula, dünyanın en yüksek garı. İstasyon adını Amdo ilinin Tanggulashan kasabasına olan yakınlığından alıyor. Çin ve Tibet'i birbirine bağlayan istasyon kışın eşsiz bir manzara sunuyor.Berlin'in merkezindeki istasyon 2006'da açıldı. Çelik ve cam yapılarla çevrelenmiş istasyon iki bölümden oluşuyor. Hauptbahnhof günde ağırladığı 1800 tren ve 350 bin yolcuyla en kalabalık istasyonlar arasına sayılıyor.1862'de hizmete açılan Helsinki Central, granit kaplamaları ve görkemli saat kulesiyle dikkat çekiyor. Günde ortalama 200 bin yolcunun kullandığı istasyon Finlandiya'ya özgü özellikler taşıyor.