7 tepe İstanbul... İşte çok az kişinin bildiği o tepeler...

Roma İmparatoru Konstantin, o dönemde gökyüzünde güneş, ay ve 5 gezegenin olduğu gerçeğinden hareketle kenti, 7 tepe üzerine kurdu. Roma gibi Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu da 7 tepeli kentin sınırlarını korudu ve üzerine görkemli yapılarını dikti. İstanbul'da yaşayan birçok kişiye say bu yedi tepeyi dediğinizde 'Bir Çamlıca tepesi' diye başlar. Oysaki bu ifade baştan yanlıştır, çünkü o dönemde sur dışında kalan yerler İstanbul olarak tanımlamamaktadır.

İstanbul'un tepeleri Akrapolis'ten başlayan Edirnekapı'ya kadar giden ve surun içinde olan bölgede bulunan tepelerdir. Bugün suriçinde kalan eski İstanbul, yedi tepe üzerine kurulmuştur.

İşte İstanbul'un meşhur 7 tepesi...