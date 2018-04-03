Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Turizm Haberleri > 7 tepe İstanbul... İşte çok az kişinin bildiği o tepeler...

... İşte çok az kişinin bildiği o tepeler...

İstanbul'un 7 tepesi meşhurdur. Fakat çoğu kişi 7 tepenin nerede olduğunu bilmez. İşte merak edenler için İstanbul'un 7 tepesi...

Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:16
7 tepe İstanbul... İşte çok az kişinin bildiği o tepeler...

Roma İmparatoru Konstantin, o dönemde gökyüzünde güneş, ay ve 5 gezegenin olduğu gerçeğinden hareketle kenti, 7 tepe üzerine kurdu. Roma gibi Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu da 7 tepeli kentin sınırlarını korudu ve üzerine görkemli yapılarını dikti. İstanbul'da yaşayan birçok kişiye say bu yedi tepeyi dediğinizde 'Bir Çamlıca tepesi' diye başlar. Oysaki bu ifade baştan yanlıştır, çünkü o dönemde sur dışında kalan yerler İstanbul olarak tanımlamamaktadır.

İstanbul'un tepeleri Akrapolis'ten başlayan Edirnekapı'ya kadar giden ve surun içinde olan bölgede bulunan tepelerdir. Bugün suriçinde kalan eski İstanbul, yedi tepe üzerine kurulmuştur.

İşte İstanbul'un meşhur 7 tepesi...

ARKADAŞINA GÖNDER
7 tepe İstanbul... İşte çok az kişinin bildiği o tepeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN